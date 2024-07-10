Энистон и Уизерспун раскритиковали за фото без макияжа

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, фото: соцсети

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун опубликовали совместное фото, чтобы объявить о старте съемок нового сезона телесериала «Утреннее шоу». Они позировали перед камерами в джинсах и белых майках, с распущенными волосами и без макияжа.

Однако поклонники не оценили внешний вид актрис.

«Они сильно отредактированы и отфильтрованы», «У них очень глубокие морщины и большие поры», «Они выглядят очень странно. Жаль, что женщины в Голливуде не стареют достойно», «Плохо выглядят», — написали они.

В интервью изданию Entertainment Tonight в прошлом месяце Уизерспун сказала, что в новом сезоне «Утреннего шоу» будет «много романтики».

«Утреннее шоу» — американский драматический сериал, созданный Джеем Карсоном и рассказывающий о беспощадном мире телевидения.