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10 июля 2024, новость

Кологривый рассказал о съемках откровенной сцены с Самбурской

Актер заявил, что актеры не возбуждаются на съемках постельных сцен
Никита Кологривый
Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Актер Никита Кологривый в онлайн-шоу «Вопрос ребром» рассказал, что не возбудился на съемках эротической сцены с актрисой Настасьей Самбурской.

Кологривый объяснил, что у актеров не возникает сексуальных позывов во время работы над постельными сценами.

«Не реагирует никак. Потому что вокруг тебя куча народа, тебе еще режиссер говорит: “Не гладь ее там! Вот там! Да, руку выше. Руку выше! Стоп-стоп-стоп! Никита, еще раз”. Ты больше думаешь о сцене, как ты выглядишь», — рассказал артист.

Кологривый признался, что в первую очередь думает о сцене, а не о каких-либо возбуждающих факторах в ней. По словам артиста, в хорошем кино постельная сцена несет в себе смысл.

«И ты больше думаешь о том, получается ли у вас история любви. Этот секс похож на житейский или это что-то из разряда эротического кино придуманного? В основном, хочется добиться достоверности», — поделился актер.

Кологривый уточнил, что ему не очень нравятся постельные сцены. Его больше привлекают боевые и драматические.

Ранее стало известно, что Кологривый поднял гонорар на десятки тысяч рублей. Сообщается, что гонорар актера в театре вырос до сотни тысяч рублей.

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