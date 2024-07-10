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10 июля 2024, новость

Шэрон Стоун осталась без $18 млн после инсульта

Актриса вспомнила, как потеряла сбережения после инсульта
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Шэрон Стоун призналась, что потеряла $18 млн сбережений, когда восстанавливалась после инсульта. Об этом звезда «Основного инстинкта» рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

«За это время люди воспользовались мной. Когда я вернулась, то с моего банковского счета все пропало. Мой холодильник, телефон — все было оформлено на других людей», — поделилась знаменитость.

Стоун подчеркнула, что ее оставили полностью без накоплений. Актриса призналась, что решила справиться с произошедшей ситуацией, отпустив ее. Она посоветовала никогда не держаться за злость и горечь, поскольку тогда негативные эмоции никогда не покинут.

У голливудской звезды ушло восемь лет на полное восстановление после инсульта, который произошел с ней в 2001 году. Стоун отметила, что произошедшее полностью изменило ее работу мозга и мышление.

«Один буддийский монах сказал мне, что я реинкарнировалась в том же теле. Я девять дней истекала кровью, что сдвинуло мой мозг вперед — он располагался не так, как раньше. Тогда все изменилось: мое обоняние, зрение и осязание. Я не могла читать несколько лет», — рассказала актриса.

Ранее Шэрон Стоун опубликовала фото старшего сына в честь дня его рождения

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