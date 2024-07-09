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9 июля 2024, новость

16-летняя дочь Миллы Йовович снялась в рекламе модного бренда

Эвер Андерсон для фотосессии примерила несколько образов

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона Эвер Андерсон снялась в рекламе французского модного бренда Celine. Соответствующая публикация появилась на странице марки в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

16-летняя актриса и манекенщица в рамках фотосессии примерила несколько образов. Она предстала перед камерой в платье выше колена с цветочным узором, объемном кожаном пиджаке и массивных туфлях с белыми носками. В руках девушка держала миниатюрную розовую сумку.

Кроме того, дочь звезды «Пятого элемента» позировала в свитшоте и бейсболке и надела розовый бомбер в сочетании с черным топом.

Автором съемки выступил французский фотограф и дизайнер Эди Слиман.

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