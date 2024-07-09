16-летняя дочь Миллы Йовович снялась в рекламе модного бренда

Дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У. С. Андерсона Эвер Андерсон снялась в рекламе французского модного бренда Celine. Соответствующая публикация появилась на странице марки в соцсетях.

<div id="vk_post_-122141110_31226"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31226", -122141110, 31226, 'StMEH6zbN3DVbt6nJm0tzGmZeS0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

16-летняя актриса и манекенщица в рамках фотосессии примерила несколько образов. Она предстала перед камерой в платье выше колена с цветочным узором, объемном кожаном пиджаке и массивных туфлях с белыми носками. В руках девушка держала миниатюрную розовую сумку.

Кроме того, дочь звезды «Пятого элемента» позировала в свитшоте и бейсболке и надела розовый бомбер в сочетании с черным топом.