Звезда «Гладиатора 2» раскрыл секрет рельефного тела

Популярный ирландский актер Пол Мескал показал кубики пресса и раскрыл секрет достижения рельефной фигуры. На соответствующее интервью в Capital Radio обратило внимание Daily Mail.
Известно, что в настоящий момент знаменитость снимается в фильме «Гладиатор 2». Так, на размещенном снимке Мескал предстал в гримерной комнате с обнаженным торсом, демонстрируя подтянутое тело. Данное фото разместил на своей странице в соцсети его коллега, чилийско-американский актер Педро Паскаль.
По словам актера, для достижения такой фигуры с ним работал профессиональный тренер, который подсказывал ему, что и когда есть.
«Я думаю, что это просто побочный эффект. Ты должен усердно тренироваться, чтобы быть в таком фильме, и мне это вроде как понравилось. Конечно, в определенные моменты это становится утомительно», — признался он.
Напомним, ранее был опубликован первый трейлер эпичного продолжения «Гладиатора» Ридли Скотта.