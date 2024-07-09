Звезда «Гладиатора 2» раскрыл секрет рельефного тела

Популярный ирландский актер Пол Мескал показал кубики пресса и раскрыл секрет достижения рельефной фигуры. На соответствующее интервью в Capital Radio обратило внимание Daily Mail.

<div id="vk_post_-122141110_31225"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31225", -122141110, 31225, 'T3B-cRa2luy_9eXiBgXqS1gVOu4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что в настоящий момент знаменитость снимается в фильме «Гладиатор 2». Так, на размещенном снимке Мескал предстал в гримерной комнате с обнаженным торсом, демонстрируя подтянутое тело. Данное фото разместил на своей странице в соцсети его коллега, чилийско-американский актер Педро Паскаль.

По словам актера, для достижения такой фигуры с ним работал профессиональный тренер, который подсказывал ему, что и когда есть.