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9 июля 2024, новость

Звезда «Гладиатора 2» раскрыл секрет рельефного тела

Пол Мескал рассказал о подготовке к роли потомка римского императора Марка Аврелия

Популярный ирландский актер Пол Мескал показал кубики пресса и раскрыл секрет достижения рельефной фигуры. На соответствующее интервью в Capital Radio обратило внимание Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что в настоящий момент знаменитость снимается в фильме «Гладиатор 2». Так, на размещенном снимке Мескал предстал в гримерной комнате с обнаженным торсом, демонстрируя подтянутое тело. Данное фото разместил на своей странице в соцсети его коллега, чилийско-американский актер Педро Паскаль.

По словам актера, для достижения такой фигуры с ним работал профессиональный тренер, который подсказывал ему, что и когда есть.

«Я думаю, что это просто побочный эффект. Ты должен усердно тренироваться, чтобы быть в таком фильме, и мне это вроде как понравилось. Конечно, в определенные моменты это становится утомительно», — признался он.

Напомним, ранее был опубликован первый трейлер эпичного продолжения «Гладиатора» Ридли Скотта.

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