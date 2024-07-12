Промо-кадр из сериала «Бумажный дом»

«Бумажный дом» — сериал-феномен, который доказал, что всемирную известность могут получить не только англоязычные телешоу. Харизматичные грабители в масках Дали во главе с «великим комбинатором» по прозвищу Профессор покорили зрителей еще до того, как сериал купил американский стриминговый гигант Netflix. Ну а после появления испанского шоу на этой платформе еще больше зрителей по всему миру стали следить за манипуляциями Профессора и его команды, гадая, что случится в итоге с героями и удастся ли им осуществить грандиозные планы.

И все же 41 серию осилили не все. Если вы тоже не досмотрели до финала, читайте наш обзор, чтобы узнать, чем закончился захватывающий сериал «Бумажный дом».

Основная информация о сериале

Остросюжетный сериал-ограбление за пять сезонов собрал огромную базу поклонников по всему миру. Первые два года шоу выходило на испанском канале Antena 3, а потом его заметил и приобрел Netflix. «Бумажный дом» привлек зрителей лихо закрученным сюжетом, яркими персонажами и интригой, которая держала в напряжении от эпизода к эпизоду.

Ниже собрали основные факты о сериале.

Жанр: драма, триллер, боевик, детектив

Количество сезонов: 5

Количество серий: 41

Режиссер: Хесус Кольменар, Алекс Родриго, Кольдо Серра

Актеры: Урсула Корберо, Альваро Морте, Ициар Итуньо, Педро Алонсо, Мигель Эрран, Хайме Лоренте, Альба Флорес, Фернандо Кайо

Дата премьеры: 2 мая 2017

Страна производства: Испания

Реакция зрителей

Зрители приняли шоу в целом положительно и даже восторженно. Но не обошлось и без критики. Например, некоторые заметили в сериале сюжетные дыры и логические несоответствия, а кому-то показались слишком затянутыми экшен-сцены. Но эти детали не смогли сильно испортить общую картину.

Краткий сюжет сериала «Бумажный дом»

Сюжет сериала «Бумажный дом» строится вокруг дерзкой банды грабителей во главе с таинственным Профессором. За пять сезонов команда успевает разработать и осуществить головокружительные планы по захвату и использованию в корыстных целях Королевского монетного двора и Банка Испании.

Сезоны 1-2

В первых сезонах Профессор собирает группу из отчаянных преступников, готовых на все. Участники берут в качестве кодовых имен названия городов мира и придумывают стратегию, в которой учтено все до мелочей. Команда под удаленным управлением Профессора проникает в Королевский монетный двор, захватывает заложников, печатает почти 2,5 миллиарда евро и скрывается с добычей.

Сезоны 3-5

На протяжении следующих трех сезонов команда Профессора берется за еще более безумное ограбление. Их цель — весь золотой резерв страны. Герои проникают в Банк Испании, а дальше все идет не совсем так, как было задумано... Но у Профессора всегда есть еще один запасной план. Удастся ли ему выкрутиться на этот раз? Зритель не узнает до самой развязки в финальном эпизоде пятого сезона. Но мы расскажем вам, чем закончилось дело.

Описание последней серии: итоги 5 сезона

Кадр из сериала «Бумажный дом»

После гибели Токио в середине пятого сезона многие решили, что финал будет трагическим. Были теории, что все грабители будут убиты, или в живых останутся единицы. Но создатели сериала решили иначе.

К заключительному эпизоду мы узнаем, что Профессор и команда сумели вывезти золото из хранилища. Они спрятали его, но добычу кто-то перехватил. Пойдя на переговоры, Профессор оказывается загнан в угол и тянет время, пока Алисия Сьерра с группой поддержки ищет пропажу. Она находит золото в подвале свежепостроенного дома, а вскоре объявляются и похитители. Это бывшая жена Берлина Татьяна и его сын Рафаэль. Алисия передает Рафаэлю записку от Профессора; после прочтения тот решает отдать золото.

Профессор тем временем заговаривает зубы Тамайо. Вначале он пытается переманить полковника на свою сторону, но когда это не удается, сообщает СМИ, что золотой резерв Испании похищен. Новость вызывает панику, и экономика страны оказывается под угрозой. Профессор предлагает Тамайо вариант, при котором они оба окажутся в выигрыше: полиция получает вместо золота позолоченные слитки из латуни и «героически» возвращает их в хранилище, а взамен помогает Профессору и команде скрыться, гарантируя безопасность. Тамайо вынужден согласиться.

«Золото» загружают в хранилище, и Тамайо рапортует, что экономика Испании спасена. Подмену не замечают, ведь никто не расплачивается золотым резервом: он просто есть. Под прикрытием «перестрелки» полиция вывозит команду из банка в мешках для трупов. Грабителям выдают новые паспорта и отпускают. Преследовать их опасно, ведь Профессор может раскрыть тайный сговор. Собрав команду вместе, Профессор сообщает, что настоящее золото уже находится на пути в Португалию.

Как сложилась судьба главных героев

В финальной серии никто не умер, но все же до хэппи-энда добрались не все ключевые персонажи сериала. Вот кто погиб в предыдущих сериях:

Берлин (Андрес де Фонойоса) (сезон 1)

Осло (Радко Драгич) (сезон 2)

Москва (Августин Рамос) (сезон 2)

Найроби (Агата Хименес) (сезон 4)

Токио (Силена Оливейра) (сезон 5)

Особенно шокировала зрителей гибель Токио. Участница команды Профессора, от лица которой ведется повествование в сериале, пожертвовала собой, чтобы дать товарищам скрыться от преследования.

Кадр из сериала «Бумажный дом»

Остальные главные герои выжили. Вот что произошло с ними в финале.

Профессор (Серхио Маркина) и Лиссабон (Ракель Мурильо) остались вместе. Вероятно, они поженятся, но прямо об этом не говорится.

Денвер (Даниэль Рамос) и Стокгольм (Моника Гастамбиде) тоже остались парой, успешно преодолев сложности. Сын Моники, Цинциннати, тоже выжил.

Манила (Хулиа Мартинес) в пятом сезоне пыталась отбить Денвера у Моники, но ей это не удалось, и она осталась одна.

Рио тяжело переживал гибель Токио, но в финале вся команда отметила его вклад в успех дела, вспомнив, что именно с него началось ограбление Банка Испании.

Хельсинки (Мирко Драгич) получил тяжелые увечья и потерял ногу, но все-таки добрался до финала живым.

Богота (Сантьяго Лопес) страдал из-за смерти Найроби, которую не смог предотвратить. Но в итоге отец семерых детей пережил все трудности.

Палермо (Мартин Веротти) и Памплона (Матиас Кано) также выжили и получили обещанное, как и другие участники команды.

Второстепенные персонажи тоже не были обделены. Алисия с дочерью получили новые паспорта, а Татьяна с Рафаэлем, скорее всего, заберут свою долю золота — ведь это «дело семейное».

Будет ли продолжение сериала «Бумажный дом»

Сериал «Бумажный дом» оказался настолько успешным, что породил одноименную франшизу. Сейчас бренд объединяет корейский ремейк «Бумажный дом: Корея» (2022), спин-офф о брате Профессора «Берлин» (2023) и даже видеоигру (2024). Сериал «Берлин» уже продлен на второй сезон, съемки должны начаться в 2025 году.