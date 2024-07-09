Народная артистка раскритиковала переименование театра Виктюка

Валентина Талызина | Источник: Legion-Media.ru

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскритиковала режиссера Константина Богомолова за переименование Театра Романа Виктюка. Ее слова приводит издание «Абзац».

Став новым руководителем учреждения, Богомолов переименовал его в Театр — Сцену «Мельников». Он также убрал из репертуара известные постановки — «Служанки», «Федра» и «Иллюзии любви».

Талызина назвала режиссера Виктюка большим художником и заявила, что у него забрали театр.

«Многие постановки Виктюка — музейные. Например, спектакль "Служанки" покорил весь мир. Богомолову была бы честь и хвала, если бы он отнесся с уважением к театру и имени Романа Виктюка и не участвовал в этой перемене», — отметила она.

Актриса выразила сомнение в том, что у Богомолова получится повторить успех Виктюка.

«Хотелось бы, чтобы он оставил спектакли Романа Виктюка в театре. Очень жалко, что все так вышло», — заключила она.