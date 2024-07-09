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9 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: провокационный социальный триллер в духе «Слова пацана»

Знакомимся с актуальным кино из Казахстана – основанной на реальных событиях лентой «Приговор»

Напряженный триллер «Приговор» рассказывает реальную историю, произошедшую в 2009 году в небольшом городке на берегу величественного озера Иссык-Куль в Кыргызстане.

Школьник Актан мечтает однажды поступить в ряды КНБ. Но несправедливая система правосудия ставит все его будущее под угрозу. Местный депутат готов идти на все, чтобы защитить своего сына Алана. Понимая, что законным способом ничего не добиться, Актан и его друг детства Куба берут в руки оружие и захватывают здание суда.

«Приговор» — уверенная попытка молодого казахстанского режиссера Диаса Бертиса исследовать природу отношений между системой и загнанным в угол человеком, подростком с хрупкой психикой, движимым бессилием перед лицом оглушающей несправедливости.

Это жесткое и бескомпромиссное кино, попадающее в запрос на важные, остросоциальные картины в духе раннего Юрия Быкова, а по ритму и энергии юношеского максимализма заставляющее вспомнить о «Слове пацана». И в то же время фильм не оставляет нас один на один с насилием и отчаянием, даря надежду на прощение и человеческое милосердие.

6.0
Приговор
2024/Казахстан, Киргизия18+драматриллер
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