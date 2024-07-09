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9 июля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Скарлетт Йоханссон пришла с мужем на премьеру своего фильма в Нью-Йорке

Актриса представила ромком «Покажи мне Луну», где снялась с Ченнингом Татумом
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7
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Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум посетили премьерный показ фильма «Покажи мне Луну», в котором исполнили главные роли. Мероприятие прошло в кинотеатре Lincoln Square Theater в Нью-Йорке, сообщает People.

39-летняя актриса вышла на красную дорожку в кастомном наряде Prada из топа и юбки прямого кроя в клетку виши. На премьере ее сопровождал супруг, 42-летний сценарист комедийного шоу Saturday Night Live Колин Жост. Он отдал предпочтение синему костюму того же бренда в сочетании с голубой рубашкой.

Ченнинг Татум позировал фотографам в одиночестве. Его невеста, актриса Зои Кравиц, на дорожке не появилась, зато несколькими часами позже папарацци засняли ее вместе с Татумом на выходе с афтепати по случаю премьеры.

В тот же день появилось сообщение о завершении бракоразводного процесса ее матери Лизы Боне и актера Джейсона Момоа.

Романтическая комедия «Покажи мне Луну» режиссера Грега Берланти («С любовью, Саймон», «Флэш») рассказывает историю маркетолога Келли Джонс, которую в 1960-х привлекают для работы над имиджем исторической американской миссии по первому полету человека на Луну. Ей помогает менеджер по запуску, с которым у главной героини завязывается роман.

Премьера фильма состоится 12 июля. Позднее лента будет доступна и в онлайн-кинотеатре AppleTV+.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост познакомились в 2006 году, но начали встречаться только спустя 11 лет. В октябре 2020 года они поженились, а в августе 2021-го у них родился сын Космо.

Для актрисы это третий брак. У Йоханссон также есть дочь Роуз от второго мужа, французского журналиста Ромэна Дориака, с которым она развелась в 2017 году. С 2008 по 2011 год актриса была замужем за Райаном Рейнольдсом.

В последнее время поклонники одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире были обеспокоены состоянием ее семейной жизни. Поводом тому стал тот факт, что звезда «Черной Вдовы» перестала появляться с супругом на публике.

В последний раз их сфотографировали в августе 2022 года во время отдыха с друзьями в Хэмптонсе, а на красной дорожке пара и вовсе появлялась лишь в декабре 2021 года. Про разлад в семье супруги не говорили, однако в сентябре 2022-го актриса призналась, что ее свекровь была против необычного имени для внука.

В марте 2023-го папарацци засняли Йоханссон без обручального кольца, что только подогрело слухи о грядущем разводе. Однако уже в мае она вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля вместе с мужем.

В декабре прошлого года они появились на гала-вечере Американского музея естественной истории, а в апреле 2024-го чета посетила званый ужин в Белом доме.

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