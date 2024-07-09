Киркоров и Дорохов сыграют братьев в новой комедии: первые кадры

Филипп Киркоров приступил к съемкам в полнометражной комедийной картине «Братья» режиссера Марка Горобца. Артист сыграет в фильме самого себя и внезапно окажется братом сочинского бездельника и дамского угодника Славика, в которого перевоплотится Денис Дорохов.

Киркоров признался, что очень переживает, ведь он впервые получил главную роль в кинопроекте.

«На сцене я уже много лет, но сейчас чувствую особую ответственность. Очень рад, что моим партнером по площадке будет Денис. Зрители увидят на экране совершенно новую грань каждого из нас. Это вызов, но уже победа!» — признался исполнитель.

Еще на «Премии Муз-ТВ» он рассказал, что поклонники скоро увидят его в большом кино. Оказывается, продюсеры решили снять фильм с Киркоровым и Дороховым после их участия в шоу «Звезды».

«Уверен, что наш тандем способен подарить зрителям много вкусных, смешных, классных моментов. Мы с Филиппом — два разных полюса. Он — король поп-сцены, яркий, эпатажный, а Славик, которого я играю, — простой парень из народа, забавный и обаятельный раздолбай. Надеюсь, что зрители полюбят его так же, как и я!» — добавил Дорохов.

В центре сюжета фильма — сочинский бездельник Славик, которому врачи ставят страшный диагноз. Помочь ему может только внезапно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров.

Ради встречи с популярным родственником Славик разрабатывает план, похищает звезду и вовлекает брата в водоворот невероятных приключений. Им предстоит столкнуться с дикими медведями, познакомиться с язычниками и познать все прелести экстремального выживания в лесу.