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9 июля 2024, новость

Арзамасова показала сына в квартире, где прошло ее детство

Звезда «Папиных дочек» вместе с двухлетним Львом сходила в гости к маме

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова сняла на видео квартиру в центре Москвы, где прошло ее детство. Актриса отметила, что здесь по-прежнему живет мать, к которой она часто приезжает в гости.

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«А у мамы дома сохранилась атмосфера моего детства. Спасибо», — поделилась артистка, показав в соцсетях, как сын прыгает на ее кровати.

Актриса признавалась, что с родительницей у нее сложились очень трогательные отношения, и они много времени проводят вместе. Юлия Арзамасова помогает дочери растить сына, поэтому ездит с ними на гастроли, а также периодически живет в одной квартире. По словам артистки, у супруга, фигуриста Ильи Авербуха, не возникает конфликтов с тещей, и они прекрасно ладят, в том числе из-за небольшой разницы в возрасте: спортсмен моложе Юлии на четыре года.

Звезда «Папиных дочек» ждет второго ребенка от Авербуха, который старше нее на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились.

Спортсмен также воспитывает 20-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной рядом со своими, чтобы чаще с ними видеться.

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