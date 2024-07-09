Арзамасова показала сына в квартире, где прошло ее детство

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова сняла на видео квартиру в центре Москвы, где прошло ее детство. Актриса отметила, что здесь по-прежнему живет мать, к которой она часто приезжает в гости.

<div id="vk_post_-122141110_31222"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31222", -122141110, 31222, 'CLTtWegEbCyDgvCnQaf4edeptk4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«А у мамы дома сохранилась атмосфера моего детства. Спасибо», — поделилась артистка, показав в соцсетях, как сын прыгает на ее кровати.

Актриса признавалась, что с родительницей у нее сложились очень трогательные отношения, и они много времени проводят вместе. Юлия Арзамасова помогает дочери растить сына, поэтому ездит с ними на гастроли, а также периодически живет в одной квартире. По словам артистки, у супруга, фигуриста Ильи Авербуха, не возникает конфликтов с тещей, и они прекрасно ладят, в том числе из-за небольшой разницы в возрасте: спортсмен моложе Юлии на четыре года.

Звезда «Папиных дочек» ждет второго ребенка от Авербуха, который старше нее на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились.