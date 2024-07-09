Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер

Ежи Штур | Источник: Legion-Media.ru

Польский актер Ежи Штур умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сына артиста Мачея.

В последние годы жизни Штур боролся с онкологическим заболеванием. Он также перенес сердечный приступ и имел множество других проблем со здоровьем. Минувшей ночью актера госпитализировали.

Штур сыграл в российском сериале «Глухарь», а также в польских проектах «Без наркоза» и «Сексмиссия». На счету актера — более 60 фильмов, работы в театре и режиссерские проекты.