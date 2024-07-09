Трейлер дня: эпичное продолжение «Гладиатора» Ридли Скотта

Вышел первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов года — масштабного исторического эпика «Гладиатор 2» режиссера Ридли Скотта с Полом Мескалом и Педро Паскалем в главных ролях.

Фильм является сиквелом «Гладиатора», в 2001 году удостоенного пяти премий «Оскар». События продолжения разворачиваются спустя 25 лет после трагической истории отважного Максимуса, сыгранного Расселом Кроу.

Пол Мескал играет Луция, потомка римского императора Марка Аврелия и племянника Коммода, когда-то побежденного Максимусом. Юноша ведет спокойную, далекую от политических интриг жизнь в Нумидии, в Северной Африке. Но вторжение римских войск во главе с Марком Акацием (Паскаль) меняет его жизнь. Проиграв полководцу в бою, Луций становится его пленником — отныне ему придется драться на арене в качестве гладиатора.

Джозеф Куинн играет жестокого императора Гета, Дензел Вашингтон исполнил роль богатого торговца Макрина, а Конни Нильсен вернулась к роли матери Луция, как и Дерек Джейкоби — к роли сенатора Гракха.

Ридли Скотт несколько лет планировал сделать продолжение культового фильма и собрал команду, работавшую над оригиналом: оператора Джона Мэтисона и художницу по костюмам Джэнти Йэтс.