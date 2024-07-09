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9 июля 2024, новость

Виктория Исакова показала 8-летнюю дочь от Юрия Мороза

Подписчики восхитились фото и отметили сходство Варвары и ее отца

Актриса Виктория Исакова показала дочь от режиссера третьего сезона «Содержанок» Юрия Мороза. Артистка опубликовала в личном блоге редкие фото восьмилетней Варвары.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя любовь», — написала звезда.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях: «Очень на папу похожа», «Такая уже взрослая девочка», «Красотка, какая большая уже», «Папина дочка», «Красавица», «Как быстро растут чужие дети», «Ваше лучшее и прекрасное достижение — доченька», «Как время летит», «Счастье материнства».

Мороз почти 20 лет был женат на актрисе Марине Левтовой. В браке у них появилась дочь Дарья Мороз. Она пошла по стопам своих родителей, которые всегда поддерживали ее стремление выступать на сцене.

В 2001 году режиссер начал встречаться с Исаковой, которая на 20 лет моложе него. Через два года пара поженилась, а в 2015 году у них родился общий ребенок.

Актриса Дарья Мороз признавалась, что ей было 17 лет, когда у отца начался роман с Исаковой. По словам звезды, она сильно переживала из-за этого, но старалась держать себя в рамках и не мешать родителю строить личную жизнь. Позже артистка смогла принять мачеху, которая всего на семь лет старше нее. Мороз и Исакова недавно отмечали, что у них сложились крепкие дружеские отношения.

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