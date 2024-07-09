Виктория Исакова показала 8-летнюю дочь от Юрия Мороза

Актриса Виктория Исакова показала дочь от режиссера третьего сезона «Содержанок» Юрия Мороза. Артистка опубликовала в личном блоге редкие фото восьмилетней Варвары.

<div id="vk_post_-122141110_31220"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31220", -122141110, 31220, 'ygoi42kLz2i478eotUu5DvsFRpo'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя любовь», — написала звезда.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост в соцсетях: «Очень на папу похожа», «Такая уже взрослая девочка», «Красотка, какая большая уже», «Папина дочка», «Красавица», «Как быстро растут чужие дети», «Ваше лучшее и прекрасное достижение — доченька», «Как время летит», «Счастье материнства».

Мороз почти 20 лет был женат на актрисе Марине Левтовой. В браке у них появилась дочь Дарья Мороз. Она пошла по стопам своих родителей, которые всегда поддерживали ее стремление выступать на сцене.

В 2001 году режиссер начал встречаться с Исаковой, которая на 20 лет моложе него. Через два года пара поженилась, а в 2015 году у них родился общий ребенок.