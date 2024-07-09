Алексей Чадов вспомнил о совместной работе с Жанной Фриске

Жанна Фриске и Алексей Чадов в фильме «Дневной дозор»

Алексей Чадов в день рождения Жанны Фриске, которой 8 июля исполнилось бы 50 лет, вспомнил об их совместной работе в фильмах «Дневной дозор» и «Ночной дозор». По словам актера, до съемок они не были знакомы, и он очень переживал перед первой встречей с певицей.

«Я был еще совсем молоденький, мне было 24 или даже 23 года. А здесь нужно было играть любовь, отношения не просто с суперзвездой, но и с настолько красивой женщиной. Я достаточно сильно переживал, признаюсь честно», — рассказал Чадов в интервью газете Metro.

Когда он встретился с Фриске на площадке, понял, что они сработаются, ведь артистка была душевным, доброжелательным и легким человеком, а также «без всякого снобизма, без звездного налета и мишуры». По сюжету фильма, певица и актер играли влюбленных.

«С ней не оказалось сложных сцен, все было легко, по-свойски, как-то по-дружески, классно. Волнение, которое я испытывал, было скорее моей возрастной реакцией на само очарование Жанны. В остальном же все было очень комфортно. Целовались мы, по крайней мере, могу говорить за себя, с большим удовольствием! Моя искренняя влюбленность в Жанну помогала в эти моменты», — отметил актер.

По мнению Чадова, Фриске отлично сыграла роль ведьмы и «попала в своего персонажа», несмотря на то, что у нее не было актерского образования.

«Я помню, что после этого фильма, куда бы я ни приехал, мужчины постоянно меня спрашивали: ну как, как Жанна? Как с ней целоваться?! И я гордо, чуть-чуть с выпендрежем, говорил: “Она прекрасна!” Жанну любили все, ею восхищались, и она этого заслуживала», — добавил звезда фильма «9 рота».

Он добавил, что после завершения съемок продолжал общаться и дружить с бывшей солисткой группы «Блестящие».

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. В середине июня этого года певицу посмертно наградили на «Премии Муз-ТВ» в номинации «Легенда российской популярной музыки».