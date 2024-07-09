Дочь Александра Абдулова поступает на режиссерский факультет

Женя Абдулова

Евгения Абдулова, дочь Александра Абдулова, в этом году окончила школу, а получать высшее образование 17-летняя девушка решила во ВГИКе на режиссерском факультете. Об этом сообщает kp.ru.

Она планирует учиться в мастерской режиссера Владимира Хотиненко. Абдулова уже успешно прошла первое творческое испытание: она написала очерк, пересказала эпизод выбранного фильма, рассказала о значимом случае из жизни и представила серию фотонаблюдений.

Также ей нужно будет пройти еще три испытания — коллоквиум, письменную работу и профессиональное собеседование. Кроме того, при поступлении учитываются результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Известно, что университет выделил 15 бюджетных мест в мастерскую Хотиненко. Абдулова планирует занять одно из них. Всего в конкурсной программе принимает участие 271 человек.

Напомним, Евгения Абдулова родилась в 2007 году в браке советского актера Александра Абдулова и Юлии Мешиной. Девочке не было года, когда ее отец ушел из жизни после продолжительной болезни.