Внешний вид Дженнифер Лопез во время велопрогулки возмутил фанатов

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез прокатилась на велосипеде и была раскритикована за внешний вид в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте Daily Mail.

<div id="vk_post_-122141110_31219"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31219", -122141110, 31219, 'VRuLLpMTYcEQ9bF9tjWgrHzSVA8'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенных снимках 54-летняя звезда позировала на фоне особняка, сидя на белом велосипеде рядом с приятелем Стиви Макки. Так, знаменитость надела черный свитшот, белые укороченные брюки и кеды. Помимо этого, она собрала волосы в хвост и нанесла макияж.

Фанаты оценили внешность звезды в комментариях под материалом. «Давно пора смириться, что она зрелая женщина. Фильтрами людей не обмануть», «Представьте, что вам нужно нарастить волосы и сделать макияж перед поездкой на велосипеде», «Надевать широкие брюки-кюлоты для езды на велосипеде не очень практично», «К сожалению, для этого постановочного образа, скорее всего, потребовалось три часа у стилиста, где нанесли макияж, надели идеальный парик и подобрали дизайнерскую одежду», — возмутились они.