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9 июля 2024, новость

Жена Милоша Биковича показала романтичное фото с актером

Недавно Ивана Малич отметила день рождения

Ивана Малич, жена Милоша Биковича, в личном блоге показала фото с мужем. На кадре девушка предстала в длинном белоснежном платье в цветочек на бретелях, а звезда франшизы «Холоп» — в белой футболке и голубых джинсах. Супруга актера выглядела счастливой и широко улыбалась.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Счастье», — лаконично подписала снимок Малич.

Поклонники обратили внимание на два кольца на ее безымянном пальце. По всей видимости, одно из украшений актер подарил ей на помолвку, а другое — когда они стали мужем и женой.

Малич также показала воздушные шары в виде сердца и с надписью «С днем рождения». 

Известно, что сейчас супруги проводят время в Москве. Бикович задействован в историческом фильме «Рождение империи», в котором играет Александра Меншикова.

В перерывах между съемками актер отдыхает с семьей. Так, недавно он вместе с женой и сыном гулял в подмосковном парке-отеле.

Напомним, в январе этого года Милош Бикович впервые стал отцом. У актера и его жены Иваны Малич родился сын, имени которого они пока не называют.

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