Жена Милоша Биковича показала романтичное фото с актером

Ивана Малич, жена Милоша Биковича, в личном блоге показала фото с мужем. На кадре девушка предстала в длинном белоснежном платье в цветочек на бретелях, а звезда франшизы «Холоп» — в белой футболке и голубых джинсах. Супруга актера выглядела счастливой и широко улыбалась.

<div id="vk_post_-122141110_31218"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31218", -122141110, 31218, 'sdfwbSFK5DAMCf0y5qZMCuOjc-4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Счастье», — лаконично подписала снимок Малич.

Поклонники обратили внимание на два кольца на ее безымянном пальце. По всей видимости, одно из украшений актер подарил ей на помолвку, а другое — когда они стали мужем и женой.

Малич также показала воздушные шары в виде сердца и с надписью «С днем рождения».

Известно, что сейчас супруги проводят время в Москве. Бикович задействован в историческом фильме «Рождение империи», в котором играет Александра Меншикова.

В перерывах между съемками актер отдыхает с семьей. Так, недавно он вместе с женой и сыном гулял в подмосковном парке-отеле.