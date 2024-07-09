Румер Уиллис | Источник: Legion-Media.ru

Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снимется в вестерне Broken Trail (можно перевести как «Прерванный путь»). 35-летняя Румер Уиллис исполнит главную роль в новом проекте режиссера Джонни Ремо («Резкий поворот»), пишет Deadline.

События в предстоящем фильме развернутся в 1875 году. Жизнь Кэтрин (Уиллис) рушится после смерти ее мужа, убийство которого организовал коварный полковник Дэвис. Одинокая и разбитая Кэтрин встречает Джона Скобелла (Гбенга Акиннагбе), чернокожего мужчину с неспокойным прошлым. Они создают союз (alliance), который подпитывается общим стремлением к возмездию.

Брюс Уиллис и Деми Мур состояли в браке с 1987 по 2000 год. Кроме Румер, у артистов есть еще две общие дочери — Скаут и Талула Уиллис. В апреле 2023 года актеры впервые стали дедушкой и бабушкой — Румер Уиллис родила их первую внучку.

После развода Брюс Уиллис и Деми Мур остались друзьями. Сейчас актер женат на Эмме Хеминг, они воспитывают двух дочерей — Мейбл и Эвелин.

В мае на Каннском кинофестивале Деми Мур представила свой новый проект. Актриса исполнила главную роль в хорроре «Субстанция», который по итогам смотра получил приз за сценарий. Героиня Мур, Элизабет Спаркл, некогда была звездой Голливуда, но с годами ее слава померкла. Она остается в прекрасной форме и запускает шоу о домашних тренировках, но вскоре осознает, что ее тело стареет. В итоге Спаркл решается на эксперимент с новой технологией омоложения.

В марте 2022 года Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за афазии. Впоследствии диагноз был уточнен. Оказалось, что у актера лобно-височная деменция.