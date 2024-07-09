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9 июля 2024, новость

Кейдж назвал лучшую картину в своей фильмографии

Актер признался, что его поклонникам стоит посмотреть фильм «Свинья»
Кадр из фильма «Свинья»
Кадр из фильма «Свинья»

Актер Николас Кейдж заявил, что его фанатам стоит посмотреть фильм «Свинья», выделив эту картину из всей своей фильмографии. Его слова передает The Hollywood Reporter.

«Думаю, люди смогут извлечь пользу [из фильма], потому что трагедия в какой-то момент постигнет каждого из нас. Вопрос только когда. Для меня этот фильм как народная песня», — признался актер.

Кейдж подчеркнул, что эта картина более спокойна и нежная, чем те, в которых он играл раньше. Актер также объяснил, почему назвал своим любимым фильмом тот, что вышел относительно недавно. По его словам, сейчас ему стало интереснее сниматься. Он назвал свои нынешние картины более личными.

Фильм «Свинья» вышел в 2021 году. В нем Кейдж играет бывшего шеф-повара, который охотится за укравшими его любимую свинью ворами. За свою карьеру Кейдж снялся почти в 120 фильмах. За картину «Покидая Лас-Вегас» артист получил премию «Оскар».

Ранее стало известно, что Николас Кейдж сыграет главную роль в сериале про Человека-паука. Amazon анонсировал новый многосерийный проект.

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