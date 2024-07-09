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9 июля 2024, новость

Пересильд назвала очень жестоким приговор Беркович и Петрийчук

Актриса заявила, что надеется на пересмотр приговора режиссеру и драматургу спектакля «Финист — Ясный сокол»
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Юлия Пересильд высказалась о шестилетнем приговоре театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) и назвала его очень жестоким. Ее слова передает РБК.

«У девочек дети. В Год семьи чудовищно оставить детей сиротами», — заявила Пересильд.

Звезда фильма «Вызов» также добавила, что надеется на пересмотр приговора.

Напомним, 8 июля Беркович и Петрийчук, обвинявшиеся в оправдании терроризма, были приговорены к шести годам лишения свободы. Поводом для обвинения стал поставленный ими по реальным событиям спектакль «Финист — Ясный сокол», посвященный россиянкам, которые вышли замуж за радикальных исламистов и попытались уехать к ним на Ближний Восток.

Ранее Юлия Пересильд назвала Владимира Машкова «опасным партнером».

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