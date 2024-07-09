Опубликованы снимки 49-летней Евы Лонгории в бикини без фотошопа

Папарацци запечатлели американскую актрису, продюсера и активистку Еву Лонгорию во время отдыха в Испании. Соответствующие снимки в сети опубликовало издание The Sun.

49-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» появилась на пляже со своим супругом Хосе Антонио Бастон и шестилетним сыном Сантьяго. На размещенных кадрах Лонгория предстала в бикини красного цвета, бежевой соломенной шляпе и черных солнцезащитных очках.

При этом можно заметить, что сами снимки не обработаны инструментами фотошопа, поскольку на задней поверхности бедра знаменитости присутствуют неровности кожи в виде целлюлита.