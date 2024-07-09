Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
9 июля 2024, новость

Опубликованы снимки 49-летней Евы Лонгории в бикини без фотошопа

Актриса попала в объективы папарацци на отдыхе в Испании

Папарацци запечатлели американскую актрису, продюсера и активистку Еву Лонгорию во время отдыха в Испании. Соответствующие снимки в сети опубликовало издание The Sun.

49-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» появилась на пляже со своим супругом Хосе Антонио Бастон и шестилетним сыном Сантьяго. На размещенных кадрах Лонгория предстала в бикини красного цвета, бежевой соломенной шляпе и черных солнцезащитных очках.

При этом можно заметить, что сами снимки не обработаны инструментами фотошопа, поскольку на задней поверхности бедра знаменитости присутствуют неровности кожи в виде целлюлита.

Ранее сообщалось, что Ева Лонгория снялась в откровенном образе для глянцевого журнала Marie Claire Mexico. Тогда актриса предстала перед камерой в брюках и пиджаке, который она примерила на голое тело.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ева Лонгория
Ева Лонгория
Eva Longoria
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Братья»
Братья
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Еретик»
Еретик
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Формула-1»
Формула-1
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Выбери меня»
Выбери меня
Трейлер
Кадр из фильма «Бойся»
Бойся
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Пальма 2»
Пальма 2
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь