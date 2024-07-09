50-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру в купальнике

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились на ее странице в соцсети.
На размещенных кадрах 50-летняя звезда «Ван Хельсинга» позировала в раздельном оранжевом купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера-бандо, демонстрируя стройную фигуру.
Звезда сделала укладку, украсив волосы большим черным бантом, и яркий мейкап. Свой образ она завершила серьгами необычной формы.
Ранее 50-летняя Кейт Бекинсейл снялась в кожаном платье с глубоким декольте.