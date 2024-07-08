Кевин Спейси получил первую после скандала и суда кинонаграду

Кевин Спейси | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Кевин Спейси получил награду за роль в малобюджетном триллере «Контроль», режиссером которого выступил Джин Фолэйз. Об этом сообщает Variety.

Фильм «Контроль» стал для Кевина Спейси одной из первых картин после скандала и обвинений в сексуализированном насилии. При этом на экране актер не появляется — его голос звучит за кадром. За эту роль Спейси получил награду в номинации за лучшую актерскую игру на кинопремии Folkestone Independent Film Awards.

Помимо этого, картина Джина Фолэйза «Контроль» получила награду как лучший триллер. Награждение состоится 20 июля в Фолкстоне, графство Кент. Будет ли присутствовать сам актер на награждении, остается неизвестным.

Карьера Кевина Спейси фактически рухнула в 2017 году, после того как артист Энтони Рэпп обвинил его в сексуализированном насилии. После обвинений Рэппа Спейси был быстро исключен из целого ряда кино- и телепроектов. Вместо этого он участвовал в многочисленных судебных заседаниях. Сначала актер принес извинения, однако уже в суде отрицал свою вину.

В октябре 2022 года суд Нью-Йорка признал Спейси невиновным по одному эпизоду о сексуальных домогательствах. Следующий процесс проходил в Лондоне в июле 2023 года. За это время были выслушаны показания друзей, знакомых и коллег подсудимого, в том числе певца Элтона Джона и режиссера Дэвида Ферниша.

Тогда Спейси был оправдан по девяти обвинениям в сексуализированном насилии против пяти мужчин. Первоначальный обвинитель Спейси, Энтони Рэпп, проиграл иск против Спейси на $40 млн еще в 2022 году. В ходе судебных разбирательств присяжные сочли обвинения Рэппа недоказанными.

В мае 2024 года ряд голливудских звезд, включая Шэрон Стоун и Лиама Нисона, выступили с призывом вернуть актера в киноиндустрию.