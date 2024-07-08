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8 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: теплое семейное кино с обаянием советских 60-х

Сегодня в рубрике – душевная история взросления в духе советского школьного кино

Лента «Каждый мечтает о собаке» снята по повести автора знаменитого «Чучела» Владимира Железникова. Это лирическая история взросления, очаровывающая ностальгической атмосферой советских школьных фильмов, по-хорошему наивная и теплая.

Главный герой — 12-летний Юрка, робкий молчаливый пятиклассник. Он живет в своих фантазиях и не слишком ладит с одноклассниками, а после смерти отца замыкается в себе еще больше. Единственный, кому доверяет мальчик, — это его добрый и справедливый учитель литературы Федор Федорович.

Но однажды в классе появляются двое новеньких. Благодаря Тоше и ее брату Ивану, которые оказываются детьми известного летчика-испытателя, Юрка уже не чувствует себя одиноким. Подростку предстоит пережить первые серьезные трудности на своем жизненном пути, познать дружбу и первую влюбленность.

Мечтательного Юрку играет восходящая звезда Борис Дейков, не менее органично рядом с ним выглядят Иван Колесников в роли учителя, Екатерина Шпица в образе мамы, на втором плане — прекрасные Игорь Костолевский, Ирина Купченко и Евгения Дмитриева.

Каждый мечтает о собаке
2024/Россия6+драмадетскийсемейный
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