Фильм на вечер: теплое семейное кино с обаянием советских 60-х

Лента «Каждый мечтает о собаке» снята по повести автора знаменитого «Чучела» Владимира Железникова. Это лирическая история взросления, очаровывающая ностальгической атмосферой советских школьных фильмов, по-хорошему наивная и теплая.

Главный герой — 12-летний Юрка, робкий молчаливый пятиклассник. Он живет в своих фантазиях и не слишком ладит с одноклассниками, а после смерти отца замыкается в себе еще больше. Единственный, кому доверяет мальчик, — это его добрый и справедливый учитель литературы Федор Федорович.

Но однажды в классе появляются двое новеньких. Благодаря Тоше и ее брату Ивану, которые оказываются детьми известного летчика-испытателя, Юрка уже не чувствует себя одиноким. Подростку предстоит пережить первые серьезные трудности на своем жизненном пути, познать дружбу и первую влюбленность.