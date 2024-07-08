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8 июля 2024, новость

Киану Ривз впервые за долгое время вышел в свет с возлюбленной

Актер вместе с Александрой Грант пришел на мотогонки в Германии

Киану Ривз вместе с возлюбленной, художницей Александрой Грант, посетил мотогонки Moto GP Sachsenring в Германии. Пара выглядела счастливой и радостно позировала фотографам.

5
фотографий

Для выхода 59-летний актер франшизы «Матрица» выбрал темно-серую джинсовую куртку, серую рубашку и джинсы, а его 51-летняя возлюбленная — нежно-голубой джемпер и черные брюки.

Напомним, Киану Ривз и Александра Грант начали встречаться в 2019 году. В ноябре того же года они впервые вышли в свет вместе — пара появилась на красной дорожке на гала-вечере LACMA Art + Film Gala, организованном Gucci.

Ранее Киану Ривз встречался с актрисой Дженнифер Сайм. В 1999 году у пары родилась дочь Ава, но девочка появилась на свет уже мертвой. Спустя полтора года из жизни ушла и Сайм — она попала в автокатастрофу.

Долгие годы голливудский актер был один и не раскрывал подробностей своей личной жизни. Как отмечают его знакомые, сегодня он очень счастлив в отношениях с Грант.

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