Звезда «Папиных дочек» рассказал, как относится к продолжению сериала

Александр Самойленко

Актер Александр Самойленко признался, что снялся в продолжении сериала «Папины дочки», «Папины дочки. Новые», лишь после уговоров. Его слова передает aif.ru.

«Плохо [отношусь к продолжению]. Но меня уговорили сняться там в одном эпизоде. Считаю, что нельзя входить в одну реку дважды», — заявил он.

Самойленко в оригинальном ситкоме играл стоматолога Андрея Антонова. В апреле 2023 года артист признавался, что считал «Папины дочки» провальным проектом. Актер добавлял, что из коллег по оригинальному составу шоу чаще всего общается с Нонной Гришаевой и Татьяной Орловой.

«Из тех вещей, в которых я снимался, могу выделить два проекта, за которые мне не стыдно: это картина Клима Шипенко "Салют-7" и сериал "Душегубы" Давида Ткебучава про витебского маньяка», — отмечал Самойленко.