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8 июля 2024, новость

Кара Делевинь рассказала о борьбе с зависимостями

Кара Делевинь
Кара Делевинь | Источник: Legion-Media.ru

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь рассказала о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. Интервью с ней публикует The Times.

В беседе с журналистами 31-летняя манекенщица призналась, что фотографии папарацци, сделанные в сентябре 2022 года, заставили ее пересмотреть свой образ жизни.

«Это разорвало мое сердце. Я ведь тогда думала, что просто развлекаюсь. В каком-то смысле эти фотографии были чем-то, за что можно быть благодарной. Тогда я была не в порядке. Если бы я продолжала идти по тому же пути, то меня бы уже не было. Либо я сделала бы что-то очень глупое», — посетовала она.

По ее словам, ее путь к трезвости был долгим и сложным. Знаменитость перестала пить спиртные напитки, отказалась от наркотиков и прошла курс реабилитации. «У этого процесса, конечно, есть свои взлеты и падения, но я стала освобождаться от многого. Люди хотят, чтобы моя история стала чем-то вроде выпуска после школы, где я просто говорю: "О, смотрите, я была наркоманкой, а теперь все — я трезвая". Но это не так просто. Это не происходит в одночасье», — объяснила собеседница издания.

В мае Кара Делевинь ответила на обвинения в появлении на Met Gala 2024 в состоянии наркотического опьянения. Тогда пользователи сети обратили внимание на странное поведение супермодели на красной дорожке во время интервью.

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