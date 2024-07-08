Глафира Тарханова ради съемок стала блондинкой

Глафира Тарханова в личном блоге показала себя в новом образе. На кадре, который звезда сериала «Обоюдное согласие» опубликовала в соцсетях, она запечатлена со светлыми волосами. По всей видимости, Тарханова надела парик ради съемок.

<div id="vk_post_-122141110_31214"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31214", -122141110, 31214, 'hLttDNQuUm0Wk84FV8t8GvZ_lHQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В переписке с поклонниками она сообщила, что приступила к работе в продолжении картины «Баба Яга спасает мир», где она сыграла Марью.

«Ура!!! Съемки. Как я по ним скучала. Узнали героиню???» — поинтересовалась актриса у поклонников.

Подписчики удивились, что звезда кино так быстро вернулась к съемкам, ведь в середине июня она стала мамой в пятый раз. Однако Тарханова объяснила, что дочка находится рядом с ней, а также за малышкой присматривает мама актрисы.

«Глафира, ты героиня! Настоящий энерджайзер!», «Ого, человек, живущий на всех скоростях», «Какая вы красивая, желаю вам отличных съемок», «Красотка, Глафира! Опять в бой! Молодец, удачи!!!», «Прекрасная новость. Пусть работается в кайф».

Напомним, в середине июня у Глафиры Тархановой и ее мужа, актера Алексея Фаддеева, родилась долгожданная дочь, которую они назвали Лукерьей. Пара также воспитывает четырех сыновей.