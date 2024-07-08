Глафира Тарханова ради съемок стала блондинкой

Глафира Тарханова в личном блоге показала себя в новом образе. На кадре, который звезда сериала «Обоюдное согласие» опубликовала в соцсетях, она запечатлена со светлыми волосами. По всей видимости, Тарханова надела парик ради съемок.
В переписке с поклонниками она сообщила, что приступила к работе в продолжении картины «Баба Яга спасает мир», где она сыграла Марью.
«Ура!!! Съемки. Как я по ним скучала. Узнали героиню???» — поинтересовалась актриса у поклонников.
Подписчики удивились, что звезда кино так быстро вернулась к съемкам, ведь в середине июня она стала мамой в пятый раз. Однако Тарханова объяснила, что дочка находится рядом с ней, а также за малышкой присматривает мама актрисы.
«Глафира, ты героиня! Настоящий энерджайзер!», «Ого, человек, живущий на всех скоростях», «Какая вы красивая, желаю вам отличных съемок», «Красотка, Глафира! Опять в бой! Молодец, удачи!!!», «Прекрасная новость. Пусть работается в кайф».
Напомним, в середине июня у Глафиры Тархановой и ее мужа, актера Алексея Фаддеева, родилась долгожданная дочь, которую они назвали Лукерьей. Пара также воспитывает четырех сыновей.
Ранее Глафира Тарханова спустя 12 дней после родов вернулась на сцену и сообщила, что отправляется в гастрольный тур. По признанию актрисы, новорожденная дочь находится всегда с ней.