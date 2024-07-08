Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 июля 2024, новость

Умерла вдова звезды комедии «Братья Блюз»

Джудит Белуши-Писано в последние годы боролась с онкологическим заболеванием
Джон Белуши и Джудит Белуши-Писано
Джон Белуши и Джудит Белуши-Писано | Источник: Legion-Media.ru

Джудит Белуши-Писано, вдова комедийного американского актера Джона Белуши, ушла из жизни. Новость о смерти актрисы появилась в соцсетях, посвященных ее супругу.

«Такой, как она, не было никого. Джудит заставляла всех чувствовать себя любимыми. Она была легкой, забавной и чистой. Рядом с ней ты мог быть по-настоящему самим собой. Прощаясь, мы обещаем продолжить ее работу, гарантируя, что наследие Джона и “Братья Блюз” никогда не померкнет», — говорится в сообщении.

Белуши-Писано было 73 года. Известно, что в последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Напомним, Джон Белуши познакомился со своей женой еще в школе. В 1976 году пара сыграла свадьбу. Они вместе работали над созданием комедий «Братья Блюз» и «Зверинец».

В1982-м американский актер умер. Ему было 33 года.

Вдова говорила, что актер был «заботливым, предприимчивым и добрым» человеком. В 1990 году она вышла замуж за режиссера Виктора Писано, с которым развелась спустя 20 лет.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Зверинец
Джон Белуши
John Belushi
Братья Блюз
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Формула-1»
Формула-1
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Выбери меня»
Выбери меня
Трейлер
Кадр из фильма «Бойся»
Бойся
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Пальма 2»
Пальма 2
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь