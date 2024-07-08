Умерла вдова звезды комедии «Братья Блюз»

Джон Белуши и Джудит Белуши-Писано | Источник: Legion-Media.ru

Джудит Белуши-Писано, вдова комедийного американского актера Джона Белуши, ушла из жизни. Новость о смерти актрисы появилась в соцсетях, посвященных ее супругу.

«Такой, как она, не было никого. Джудит заставляла всех чувствовать себя любимыми. Она была легкой, забавной и чистой. Рядом с ней ты мог быть по-настоящему самим собой. Прощаясь, мы обещаем продолжить ее работу, гарантируя, что наследие Джона и “Братья Блюз” никогда не померкнет», — говорится в сообщении.

Белуши-Писано было 73 года. Известно, что в последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Напомним, Джон Белуши познакомился со своей женой еще в школе. В 1976 году пара сыграла свадьбу. Они вместе работали над созданием комедий «Братья Блюз» и «Зверинец».

В1982-м американский актер умер. Ему было 33 года.