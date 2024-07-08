Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
8 июля 2024, новость

Актриса «Чебурашки» поделилась деталями съемок продолжения

Софья Зайка заявила, что съемки проходят в Сочи и Абхазии
Софья Зайка в фильме «Чебурашка»
Софья Зайка в фильме «Чебурашка»

Сыгравшая продавщицу мороженого в «Чебурашке» Софья Зайка призналась, что сейчас идут полным ходом съемки продолжения семейной комедии. Ее слова передает kp.ru.

«Сергей Леонидович Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи, и в Абхазии», — поделилась актриса.

Она предположила, что премьера второй части состоится в 2025 году, поскольку в фильме много компьютерной графики.

В июне актер Сергей Гармаш, который исполнил роль садовода Гены в картине, назвал отличие второго фильма франшизы «Чебурашка» от первого. Он признался, что история будет совершенно новой — Гена, Чебурашка и вся компания удивят зрителя неожиданными поступками. Фильм также будет драматичнее.

Сыгравшая бизнесвумен Римму Елена Яковлева добавила, что новый «Чебурашка» будет уникальным, поскольку сценарий действительно удивил даже артистов. Ее героиня, отметила она, поменяется по отношению к окружающим.

Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. В ролях — Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ольга Кузьмина
Сергей Лавыгин
Чебурашка
Софья Зайка
Ева Смирнова
Ева Смирнова
Федор Добронравов
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Сергей Гармаш
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Чебурашка 2
Полина Максимова
Полина Максимова
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Формула-1»
Формула-1
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Выбери меня»
Выбери меня
Трейлер
Кадр из фильма «Бойся»
Бойся
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Пальма 2»
Пальма 2
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь