Актриса «Чебурашки» поделилась деталями съемок продолжения

Софья Зайка в фильме «Чебурашка»

Сыгравшая продавщицу мороженого в «Чебурашке» Софья Зайка призналась, что сейчас идут полным ходом съемки продолжения семейной комедии. Ее слова передает kp.ru.

«Сергей Леонидович Гармаш уже практически прописался в Сочи. Мы все там сейчас снимаемся. И в Сочи, и в Абхазии», — поделилась актриса.

Она предположила, что премьера второй части состоится в 2025 году, поскольку в фильме много компьютерной графики.

В июне актер Сергей Гармаш, который исполнил роль садовода Гены в картине, назвал отличие второго фильма франшизы «Чебурашка» от первого. Он признался, что история будет совершенно новой — Гена, Чебурашка и вся компания удивят зрителя неожиданными поступками. Фильм также будет драматичнее.