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8 июля 2024, новость

Юлия Меньшова оставила трогательное послание отцу

Телеведущая напомнила, что Владимир Меньшов ушел из жизни три года назад

Юлия Меньшова почтила память своего отца, актера и режиссера Владимира Меньшова, которого не стало 5 июля 2021 года. Телеведущая в личном блоге опубликовала ролик, который ко дню прощания с Меньшовым смонтировал ее сын Андрей Гордин, а также его последние кадры.

Она призналась, что отец любил настенные календари, поэтому в конце 2020 года устроила семейную фотосессию, а из получившихся снимков сделала календарь в подарок Владимиру Валентиновичу на Новый год.

«Этот новогодний подарок на 2021 год удался в полной мере: папа был очень доволен и рад!» — вспомнила Меньшова.

Телеведущая рассказала, что перед похоронами режиссера заехала в квартиру к родителям и обратила внимание на этот календарь и на фото, которое было на странице июня. На снимке были запечатлены ее родители.

Меньшова объяснила, что режиссер и актриса начали встречаться именно в июне 1963 года, когда готовились к сессии на первом курсе.

«В июне же им было суждено проститься, когда папу, заболевшего ковидом, увезли в больницу… Проститься спустя 58 лет… Я перекинула страничку, чтобы посмотреть: какой же кадр из фотосессии попал на месяц июль. И там оказались — я и папа. Эта фотография тоже мне теперь показалась не случайной, а будто символом нашего прощания… Папа будто растворялся… В вечности любви!» — отметила дочь режиссера.

Она заключила, что ее отец остается для многих «примером человеческой искренности и цельности натуры».

Напомним, Юлия Меньшова родилась в браке режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой. Владимир Валентинович ушел из жизни в начале июля 2021 года из-за последствий коронавируса. Ему был 81 год.

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