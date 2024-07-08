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8 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Брэд Питт стал крутым гонщиком в спортивной драме

В фильме «Формула-1» актер сел за руль гоночного болида

Вышел первый тизер спортивной драмы «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Режиссерское кресло занял Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик».

Фильм рассказывает о бывшем профессиональном гонщике Сонни Хейсе (Питт). Пилот успешно выступал в 1990-х, но после серьезной аварии ушел из большого спорта. По просьбе старого друга (Хавьер Бардем) он возвращается в высшую лигу, чтобы стать наставником юного дарования Джошуа Пирса (Демсон Идрис).

Съемки фильма велись в тесном сотрудничестве с «Формулой-1». В картине приняли участие настоящие гонщики, а некоторые сцены снимались во время чемпионата Гран-при в Великобритании.

В ленте также заняты Керри Кондон, Тобайас Мензис и Сара Нилс.

Фильм «Формула-1» выйдет в мировой прокат 26 июня 2025.

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