Трейлер дня: Брэд Питт стал крутым гонщиком в спортивной драме

Фильм рассказывает о бывшем профессиональном гонщике Сонни Хейсе (Питт). Пилот успешно выступал в 1990-х, но после серьезной аварии ушел из большого спорта. По просьбе старого друга (Хавьер Бардем) он возвращается в высшую лигу, чтобы стать наставником юного дарования Джошуа Пирса (Демсон Идрис).