Трейлер дня: Брэд Питт стал крутым гонщиком в спортивной драме

Вышел первый тизер спортивной драмы «Формула-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Режиссерское кресло занял Джозеф Косински, снявший «Топ Ган: Мэверик».
Фильм рассказывает о бывшем профессиональном гонщике Сонни Хейсе (Питт). Пилот успешно выступал в 1990-х, но после серьезной аварии ушел из большого спорта. По просьбе старого друга (Хавьер Бардем) он возвращается в высшую лигу, чтобы стать наставником юного дарования Джошуа Пирса (Демсон Идрис).
Съемки фильма велись в тесном сотрудничестве с «Формулой-1». В картине приняли участие настоящие гонщики, а некоторые сцены снимались во время чемпионата Гран-при в Великобритании.
В ленте также заняты Керри Кондон, Тобайас Мензис и Сара Нилс.
Фильм «Формула-1» выйдет в мировой прокат 26 июня 2025.