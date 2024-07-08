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8 июля 2024, новость

Звезда «Ворониных» показала себя с дочерью в парных купальниках

Екатерина Волкова отдохнула с семьей в Турции

Екатерина Волкова, знакомая зрителям по роли Веры Ворониной в сериале «Воронины», в личном блоге опубликовала фото с отдыха. Недавно она вместе с семьей проводила время в Турции. На кадрах актриса запечатлена со своей 13-летней дочерью Елизаветой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Волкова надела белый слитный купальник с глубоким декольте и с яркой розой на бретелях. Ее наследница выбрала похожий пляжный наряд: девушка предстала в черном слитком купальнике, как у мамы, с белой розой в зоне декольте. Свои образы актриса и ее дочь дополнили солнцезащитными очками.

«Один миг — и ты уже такая взрослая. Еще одна серия любимых фото с тобой в архив», — подписала снимки звезда кино.

Поклонники восхитились семейными кадрами актрисы, а некоторые отметили, что Елизавета очень на нее похожа.

«Две красавицы!!! Екатерина, вы и ваша дочь, как всегда, прекрасны!!! Как быстро летит время, Лиза так выросла!!!», «Купальники шикарные!», «Какая Лиза красивая девушка, вся в маму. Очень быстро выросла», «Боже мой, какие же вы нереальные красотки! Обожаю!!!».

Напомним, Екатерина Волкова родила дочь Елизавету в 2011 году в браке с бизнесменом и танцором Андреем Карповым. Пара сыграла свадьбу в апреле 2010 года.

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