Звезда «Ворониных» показала себя с дочерью в парных купальниках

Екатерина Волкова, знакомая зрителям по роли Веры Ворониной в сериале «Воронины», в личном блоге опубликовала фото с отдыха. Недавно она вместе с семьей проводила время в Турции. На кадрах актриса запечатлена со своей 13-летней дочерью Елизаветой.
Волкова надела белый слитный купальник с глубоким декольте и с яркой розой на бретелях. Ее наследница выбрала похожий пляжный наряд: девушка предстала в черном слитком купальнике, как у мамы, с белой розой в зоне декольте. Свои образы актриса и ее дочь дополнили солнцезащитными очками.
«Один миг — и ты уже такая взрослая. Еще одна серия любимых фото с тобой в архив», — подписала снимки звезда кино.
Поклонники восхитились семейными кадрами актрисы, а некоторые отметили, что Елизавета очень на нее похожа.
«Две красавицы!!! Екатерина, вы и ваша дочь, как всегда, прекрасны!!! Как быстро летит время, Лиза так выросла!!!», «Купальники шикарные!», «Какая Лиза красивая девушка, вся в маму. Очень быстро выросла», «Боже мой, какие же вы нереальные красотки! Обожаю!!!».
Напомним, Екатерина Волкова родила дочь Елизавету в 2011 году в браке с бизнесменом и танцором Андреем Карповым. Пара сыграла свадьбу в апреле 2010 года.