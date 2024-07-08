Звезда «Короны» появилась на премьере фильма в чулках и мини-платье

Английская актриса Эмма Коррин вышла в свет в откровенной одежде. Соответствующий материал появился на Daily Mail.
Отмечается, что звезда сериала «Корона» посетила премьеру фильма «Дэдпул и Росомаха» в Берлине, в котором исполнила роль Кассандры Новы. Для мероприятия 28-летняя знаменитость выбрала черное атласное платье длины ультрамини с воротом и кожаным поясом на талии.
Также артистка надела прозрачные чулки и босоножки на высоких каблуках и примерила золотистые серьги.
Ранее стало известно, что актеры Рейнольдс и Джекман появились в традиционных костюмах на премьере фильма в Сеуле.