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8 июля 2024, новость

Дочь Кончаловского открыла выставку своих картин ради получения диплома

Дочь режиссера Егора Кончаловского показала свои картины

Дочь режиссера Егора Кончаловского открыла выставку своих картин ради получения диплома. Мария Михалкова-Кончаловская показала в соцсетях работы, представленные в Московском художественно-промышленном институте, который она успешно окончила.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя выставка. Она приурочена к защите диплома. И теперь я квалифицированный специалист или специализированный капиталист. Дипломированный! Вот», — отшутилась выпускница.

Михалкова-Кончаловская училась на факультете графического дизайна. В июне 2022 года она организовала в Москве свою первую художественную выставку — работы были выставлены в культурном центре «Покровские ворота». Дочь режиссера от актрисы Любови Толкалиной увлеклась рисованием еще в детстве и постепенно развивала свой талант, работая в театре матери «Собор». Артистка в соцсетях показывала картины и декорации, которые Мария создавала для спектаклей, восхищаясь ее видением мира.

Дизайнер в 19 лет вышла замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина. Она говорила, что отец настороженно отнеся к ее желанию связать жизнь с предпринимателем и не сразу принял будущего зятя, в отличие от матери. Но режиссер не стал препятствовать раннему браку дочери, он даже хотел взять все расходы по организации свадьбы на себя, однако девушка отказалась от такой помощи — пара все оплатила сама.

Ранее Егор Кончаловский высказался об уехавших из России артистах.

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