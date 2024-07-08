Дочь Кончаловского открыла выставку своих картин ради получения диплома

Дочь режиссера Егора Кончаловского открыла выставку своих картин ради получения диплома. Мария Михалкова-Кончаловская показала в соцсетях работы, представленные в Московском художественно-промышленном институте, который она успешно окончила.

<div id="vk_post_-122141110_31213"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31213", -122141110, 31213, '-0bziQZ5XTrHzcbSDDVhFo1x-gs'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя выставка. Она приурочена к защите диплома. И теперь я квалифицированный специалист или специализированный капиталист. Дипломированный! Вот», — отшутилась выпускница.

Михалкова-Кончаловская училась на факультете графического дизайна. В июне 2022 года она организовала в Москве свою первую художественную выставку — работы были выставлены в культурном центре «Покровские ворота». Дочь режиссера от актрисы Любови Толкалиной увлеклась рисованием еще в детстве и постепенно развивала свой талант, работая в театре матери «Собор». Артистка в соцсетях показывала картины и декорации, которые Мария создавала для спектаклей, восхищаясь ее видением мира.

Дизайнер в 19 лет вышла замуж за бизнесмена Никиту Кузьмина. Она говорила, что отец настороженно отнеся к ее желанию связать жизнь с предпринимателем и не сразу принял будущего зятя, в отличие от матери. Но режиссер не стал препятствовать раннему браку дочери, он даже хотел взять все расходы по организации свадьбы на себя, однако девушка отказалась от такой помощи — пара все оплатила сама.