Спецвыпуск мультфильма про Трех Богатырей вышел в лидеры кинопроката в РФ за выходные

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» стал лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 29,4 млн рублей за минувшие выходные без учета недоступного в кинотеатрах России и Белоруссии мультфильма «Гадкий я 4». Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 4 по 7 июля.

Режиссерами выступили Александра Шоха и Екатерина Салабай, сценарий написал Артем Фучижи. Голоса персонажам подарили Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович и Валерий Соловьев. По сюжету, богатырям предстоит расследовать похищение княжеской короны и спасти друзей из волшебного мира снов.

На втором месте — британо-канадский мультфильм «10 Жизней» Криса Дженкинса, собравший 12,9 млн рублей. Мультфильм рассказывает о коте по кличке Беккет, которому предстоит прожить 10 жизней, но в облике не кота, а других животных.

Мультфильм «Гадкий я 4» Криса Рено и Патрика Делажа, просмотр которого недоступен в кинотеатрах РФ и Белоруссии, стал лидером кинопроката в странах СНГ, собрав 83,7 млн рублей. Вторую строчку рейтинга кинопроката в странах СНГ без учета России и Белоруссии занял мультфильм «Головоломка 2» Келси Манна, собравший 31,7 млн рублей.