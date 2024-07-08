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8 июля 2024, новость

Лунгин заявил о большом интересе к РФ в мире

Режиссер считает, что Россия остается «загадочным континентом» для Запада
Павел Лунгин
Павел Лунгин

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Интерес к России в мире сейчас огромный, несмотря на имеющиеся на Западе формальные запреты. Такое мнение выразил в интервью ТАСС народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин.

«Мне кажется, интерес к России в мире сейчас огромный. Есть некоторые формальные запреты. Но Россия — все равно загадочный континент для Запада. Они как бы такие же, как мы, и не такие же, как мы. Мне кажется, ничто нельзя отменить навсегда. Но я оптимист», — сказал режиссер.

На вопрос о том, предлагали ли Лунгину переехать на Запад, режиссер ответил, что «такие предложения никто никому не делает». «Это же ответственность. Никто не говорит: “Уезжай к нам, будешь работать”. Работать везде сложно, деньги найти везде сложно. И это всегда волевое, индивидуальное решение», — продолжил Лунгин. По его мнению, молодым деятелям культуры, уехавшим из России, «будет сложно найти свою идентичность». «Мы, старики, защищены броней прожитой жизни», — добавил он.

Режиссеру 12 июля исполнится 75 лет. Широкую известность он получил после выхода трагикомедии «Свадьба» (2000 год). Картина получила спецприз жюри Каннского фестиваля «За лучший актерский ансамбль», а также призы международного кинофестиваля в Тромсё (Норвегия) и российского кинофестиваля «Окно в Европу» (Выборг). Его картина «Бедные родственники» (2005 год) была удостоена главного приза кинофестиваля «Кинотавр». Драма «Остров» (2006 год) с Петром Мамоновым в главной роли была отмечена российскими кинопремиями «Золотой орел» и «Ника» в категориях «Лучший игровой фильм» и «Лучшая режиссерская работа». В мае 2019 года состоялась премьера фильма Лунгина «Братство», посвященного выводу советских войск из Афганистана.

Лунгин также является автором и соавтором сценариев большинства своих фильмов. В 2008 году он выпустил сборник «Такси-блюз и другие киносценарии». С 2010 по 2018 годы он был президентом Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало».

Ранее актер Владимир Стеклов вспомнил, как на него обиделся Павел Лунгин.

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