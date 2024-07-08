Умерла народная артистка СССР Марина Кондратьева

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.
«Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни в возрасте 90 лет», — сказала она, уточнив, что о датах прощания и похорон сообщат позднее.
Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 году в Санкт-Петербурге. В 1952—1980 годы была солисткой балетной труппы Большого театра. Первая исполнительница партий Водяницы («Конек-Горбунок» в постановке Александра Радунского), Музы («Паганини» в постановке Леонида Лавровского). Также в числе исполненных ею партий — Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Мария в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна.
С 1980 года Марина Кондратьева являлась балетмейстером-репетитором Большого театра, среди ее учениц — балерины Галина Степаненко, Надежда Грачева, Наталья Осипова. Кондратьева проводила мастер-классы в разных странах, преподавала в балетной школе-студии «Миаки» в городе Мацуяма (префектура Эхимэ, Япония).
Народная артистка СССР была также награждена орденами «Знак Почета» (1959) и Почета (2001). Являлась лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава, Польша, 1955), премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2023).