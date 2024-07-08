Умерла народная артистка СССР Марина Кондратьева

Марина Кондратьева | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

«Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни в возрасте 90 лет», — сказала она, уточнив, что о датах прощания и похорон сообщат позднее.

Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 году в Санкт-Петербурге. В 1952—1980 годы была солисткой балетной труппы Большого театра. Первая исполнительница партий Водяницы («Конек-Горбунок» в постановке Александра Радунского), Музы («Паганини» в постановке Леонида Лавровского). Также в числе исполненных ею партий — Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Мария в «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна.

С 1980 года Марина Кондратьева являлась балетмейстером-репетитором Большого театра, среди ее учениц — балерины Галина Степаненко, Надежда Грачева, Наталья Осипова. Кондратьева проводила мастер-классы в разных странах, преподавала в балетной школе-студии «Миаки» в городе Мацуяма (префектура Эхимэ, Япония).