Брэд Питт впервые вышел в свет с новой девушкой Инес де Рамон

Брэд Питт и Инес де Рамон | Источник: Legion-Media.ru

Брэд Питт впервые официально вышел в свет вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон. Пара посетила финал Гран-при Великобритании, который проходит на трассе «Сильверстоун» в Нортгемптоншире, сообщает Daily Mail. Это чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1».

60-летний голливудский актер и 34-летняя менеджер по продажам ювелирного бренда Anita Ko Jewelry появились на спортивном мероприятии, крепко держась за руки. Возлюбленная актера надела трикотажное нежно-голубое платье и черные ботильоны, а он сам появился в желтой куртке, белой футболке, светло-бежевых штанах и такого же оттенка кедах и панаме.

В тот же день в Сети появился первый тизер-трейлер фильма «Формула-1» — гоночной драмы, которую снял Джозеф Косински, режиссер «Топ Ган: Мэверик». Главные роли в нем исполнили Питт и Бардем.

Об отношениях Брэда Питта и Инес де Рамон стало известно в ноябре 2022 года. Тогда пара была замечена на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Сообщалось, что они вместе провели лето. Спустя некоторое время в прессу просочилась информация о том, что знаменитости отдыхали в Мексике, где вместе встретили Новый год. Но при этом Питт не спешил знакомить девушку со своими детьми.

Инес де Рамон была три года замужем за звездой «Дневников вампира» Полом Уэсли, но в сентябре 2022 года стало известно об их разводе. По данным People, в 2013 году она получила степень бакалавра в области делового администрирования в университете Женевы, а также у нее есть сертификат специалиста по здоровому питанию Института интегративной нутрициологии. Она работает в сфере ювелирного бизнеса, выступая в качестве руководителя отдела оптовой торговли бренда Anita Ko Jewelry.

Брэд Питт 12 лет состоял в отношениях с Анджелиной Джоли. В 2006 году у знаменитостей родилась дочь Шайло Нувель, а 2008 году — двойняшки Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Питт усыновил всех приемных детей актрисы — Мэддокса Шивана, Пакса Тьена и Захару Марли. В 2014 году голливудские звезды сыграли свадьбу на юге Франции.

Осенью 2016 года Джоли подала на развод. В качестве причины расставания она указала непримиримые разногласия. Позже актриса рассказывала, что решила уйти от мужа после того, как тот в состоянии опьянения устроил скандал во время частного рейса. Питт якобы применил к ней физическую силу на глазах у детей, ударил одного из них по лицу, а другого схватил за горло. Актер опровергал обвинения в насилии. Бракоразводный процесс продлился семь лет, включая борьбу за опеку над детьми, раздел недвижимости и бизнеса, и был финализирован летом 2023 года.