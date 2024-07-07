Фильм «Сто лет тому вперед» собрал более 1,5 млрд рублей в российском прокате

Сто лет тому вперед

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Общие кассовые сборы фильма «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко превысили 1,5 миллиарда рублей в российском прокате, сообщили в кинокомпании Art Pictures.

«Общие сборы фильма “Сто лет тому вперед” превысили отметку в 1,5 миллиарда рублей. А уже в среду фильм режиссера Александра Андрющенко с участием Даши Верещагиной, Марка Эйдельштейна, Юры Борисова и Александра Петрова будет эксклюзивно доступен на платформе Okko», — говорится в сообщении.

Картина вышла в широкий прокат 18 апреля. По словам Андрющенко, работа над сценарием шла три года. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева.