Фильм «Сто лет тому вперед» собрал более 1,5 млрд рублей в российском прокате

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Общие кассовые сборы фильма «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко превысили 1,5 миллиарда рублей в российском прокате, сообщили в кинокомпании Art Pictures.
«Общие сборы фильма “Сто лет тому вперед” превысили отметку в 1,5 миллиарда рублей. А уже в среду фильм режиссера Александра Андрющенко с участием Даши Верещагиной, Марка Эйдельштейна, Юры Борисова и Александра Петрова будет эксклюзивно доступен на платформе Okko», — говорится в сообщении.
Картина вышла в широкий прокат 18 апреля. По словам Андрющенко, работа над сценарием шла три года. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева.
В картине снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.
С начала 2024 года и в 2023 году отметку в 1 миллиард преодолел целый ряд российских картин, среди которых, в частности, «Чебурашка», «Вызов», «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Лед 3», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы.