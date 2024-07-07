Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 июля 2024, новость

Фильм «Сто лет тому вперед» собрал более 1,5 млрд рублей в российском прокате

В кинокомпании Art Pictures отметили, что картина вышла в широкий прокат 18 апреля
Сто лет тому вперед
Сто лет тому вперед

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Общие кассовые сборы фильма «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко превысили 1,5 миллиарда рублей в российском прокате, сообщили в кинокомпании Art Pictures.

«Общие сборы фильма “Сто лет тому вперед” превысили отметку в 1,5 миллиарда рублей. А уже в среду фильм режиссера Александра Андрющенко с участием Даши Верещагиной, Марка Эйдельштейна, Юры Борисова и Александра Петрова будет эксклюзивно доступен на платформе Okko», — говорится в сообщении.

Картина вышла в широкий прокат 18 апреля. По словам Андрющенко, работа над сценарием шла три года. Фильм создан по мотивам одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева.

В картине снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Федор Бондарчук, выступивший продюсером фильма, озвучил робота Вертера.

С начала 2024 года и в 2023 году отметку в 1 миллиард преодолел целый ряд российских картин, среди которых, в частности, «Чебурашка», «Вызов», «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Лед 3», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Виктория Исакова
Лед 3
Лед 3
Бременские музыканты1 р.
Бременские музыканты
Дарья Верещагина
Дарья Верещагина
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Юра Борисов
Юра Борисов
Вызов
Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн
Чебурашка
1 р.
Мастер и Маргарита
Сто лет тому вперед
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Кир Булычёв
Александр Андрющенко
Александр Андрющенко
Александр Петров
Александр Петров
Холоп 21 р.
Холоп 2
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Выбери меня»
Выбери меня
Трейлер
Кадр из фильма «Бойся»
Бойся
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Пальма 2»
Пальма 2
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь