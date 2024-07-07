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7 июля 2024, новость

Марго Робби впервые станет мамой

Папарацци сфотографировали актрису с округлившимся животом
Марго Робби
Марго Робби | Источник: Legion-Media.ru

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби станет мамой в первый раз. Снимки знаменитости с округлившимся животом публикует издание Daily Mail.

Папарацци сфотографировали беременную актрису, когда она заходила на лодку на озере Комо в Италии. Артистка была одета в укороченную белую футболку, обнажившую ее округлившийся живот, и черные брюки.

Рядом со звездой фильма «Барби» был муж Том Акерли. Он надел кремовую рубашку и брюки цвета хаки.

Напомним, Марго Робби познакомилась с ассистентом режиссера Томом Акерли на съемках фильма «Французская сюита». Они три года встречались, а свадьбу сыграли в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Марго Робби неожиданно сменила имидж.

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