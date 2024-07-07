Кевин Спейси | Источник: Legion-Media.ru

Актер Кевин Спейси приехал в Ереван ради участия в качестве почетного гостя на кинофестивале «Золотой абрикос». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Звезда «Карточного домика» прибыл в аэропорт в ночь на 7 июля. По прибытии голливудского актера встречал директор фестиваля Карен Аветисян. В аэропорту Еревана Спейси не стал общаться с прессой.

Отмечается, что это первый выход актера на мероприятие подобного рода после обвинений в сексуальном насилии.

Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра «Олд вик». Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.