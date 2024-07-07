Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 июля 2024, новостьСъемки

Кологривый в роли мошенника снимается в новой комедии: первые кадры

Актер появится в фильме «Сокровища гномов»
Никита Кологривый с коллегами на съемках фильма «Сокровища гномов»
Никита Кологривый с коллегами на съемках фильма «Сокровища гномов»

Никита Кологривый приступил к съемкам в приключенческой комедии «Сокровища гномов» режиссера Александра Бабаева. В фильме актер сыграл неудачливого коммерсанта Рому, который случайно унаследовал сказочных существ, способных находить тайные сокровища.

По сюжету, мошенническим образом Рома вписывает себя в завещание одинокого и старого соседа по даче. На этот шаг он идет, чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса.

Однако герой не подозревает, что вместе с домом ему придется унаследовать четырех живых гномов, которых скрывал старик. Эти существа способны находить клады, но их можно использовать только в добрых целях. Именно этим гномы и занимались со своим прошлым хозяином.

Съемки фильма «Сокровища гномов»
Съемки фильма «Сокровища гномов»

Если же кладом распорядиться иначе, то волшебные силы существ начнут пропадать. Рома же мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого ему хватило бы на всю оставшуюся жизнь.

В картине с Кологривым также снимаются Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, и другие.

Съемки пройдут в июле в Москве и Московской области. Период пост-продакшна, в котором основную работу будет занимать анимация гномов для фильма, займет еще 5-6 месяцев.

Премьера «Сокровищ гномов» состоится 29 мая 2025 года.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Никита Кологривый
Никита Кологривый
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Выбери меня»
Выбери меня
Трейлер
Кадр из фильма «Бойся»
Бойся
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Пальма 2»
Пальма 2
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь