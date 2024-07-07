Кологривый в роли мошенника снимается в новой комедии: первые кадры

Никита Кологривый с коллегами на съемках фильма «Сокровища гномов»

Никита Кологривый приступил к съемкам в приключенческой комедии «Сокровища гномов» режиссера Александра Бабаева. В фильме актер сыграл неудачливого коммерсанта Рому, который случайно унаследовал сказочных существ, способных находить тайные сокровища.

По сюжету, мошенническим образом Рома вписывает себя в завещание одинокого и старого соседа по даче. На этот шаг он идет, чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса.

Однако герой не подозревает, что вместе с домом ему придется унаследовать четырех живых гномов, которых скрывал старик. Эти существа способны находить клады, но их можно использовать только в добрых целях. Именно этим гномы и занимались со своим прошлым хозяином.

Съемки фильма «Сокровища гномов»

Если же кладом распорядиться иначе, то волшебные силы существ начнут пропадать. Рома же мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого ему хватило бы на всю оставшуюся жизнь.

В картине с Кологривым также снимаются Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, и другие.

Съемки пройдут в июле в Москве и Московской области. Период пост-продакшна, в котором основную работу будет занимать анимация гномов для фильма, займет еще 5-6 месяцев.