Тоби Магуайр спровоцировал слухи о новом романе

Тоби Магуайр | Источник: Legion-Media.ru

Тоби Магуайра, который развелся со своей женой Дженнифер Мейер, недавно заметили в обществе 20-летней модели Лили Чи.

Пара побывала на вечеринке в Нью-Йорке. На попавших в сеть кадрах Тоби держит девушку за талию.

Для выхода актер выбрал белые брюки и рубашку, а Лили предстала в платье с вырезом на бедре. Свой образ она дополнила белой сумкой.

«Решил пойти по молоденьким, как и Лео», «Девушка красивая, вместе они смотрятся круто, почему бы и нет?» — обсудили пользователи.