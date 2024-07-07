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7 июля 2024, новость

Тоби Магуайр спровоцировал слухи о новом романе

Актера заметили в компании молодой модели
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр | Источник: Legion-Media.ru

Тоби Магуайра, который развелся со своей женой Дженнифер Мейер, недавно заметили в обществе 20-летней модели Лили Чи.

Пара побывала на вечеринке в Нью-Йорке. На попавших в сеть кадрах Тоби держит девушку за талию.

Для выхода актер выбрал белые брюки и рубашку, а Лили предстала в платье с вырезом на бедре. Свой образ она дополнила белой сумкой.

«Решил пойти по молоденьким, как и Лео», «Девушка красивая, вместе они смотрятся круто, почему бы и нет?» — обсудили пользователи.

Напомним, Тоби Магуайр и Дженнифер Мейер сыграли свадьбу в 2007 году спустя четыре года после начала романа. В браке у пары родились два сына — Руби и Отис. В 2016 году Магуайр и Мейер расстались.

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