Екатерина Андреева назвала причину конфликта с Никитой Михалковым

Екатерина Андреева | Источник: Legion-Media.ru

Российская телеведущая Екатерина Андреева назвала причину своего конфликта с режиссером Никитой Михалковым. О том, как поссорилась с кинематографистом, она рассказала Светлане Бондарчук в рамках шоу «Света вокруг света».

«Я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Через его детей, через друзей, через всех кого можно», — говорит телеведущая.

Андреева считает, что режиссер не воспринял ее критику из-за своего эго.

«Он выбрал, как посчитал нужным и после этого со мной много лет не разговаривал», — сказала она.

При этом до конфликта Михалков, продолжает телезвезда, Михалков сам обращался к ней с просьбой прочитать сценарий картины, показавшийся ей великим.

Обеих актрис Екатерина Андреева назвала прекрасными, но не сомневается, что Дапкунайте в первом фильме удалось создать неповторимую химию с героем Михалкова.