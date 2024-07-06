Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 июля 2024, новость

Екатерина Андреева назвала причину конфликта с Никитой Михалковым

Телеведущая поссорилась с режиссером из-за «Утомленных солнцем 2»
Екатерина Андреева
Екатерина Андреева | Источник: Legion-Media.ru

Российская телеведущая Екатерина Андреева назвала причину своего конфликта с режиссером Никитой Михалковым. О том, как поссорилась с кинематографистом, она рассказала Светлане Бондарчук в рамках шоу «Света вокруг света».

По словам Андреевой, ей не понравилась идея Михалкова заменить Ингеборгу Дапкунайте во второй части «Утомленных солнцем» на Викторию Толстоганову.

«Я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Через его детей, через друзей, через всех кого можно», — говорит телеведущая.

Андреева считает, что режиссер не воспринял ее критику из-за своего эго.

«Он выбрал, как посчитал нужным и после этого со мной много лет не разговаривал», — сказала она.

При этом до конфликта Михалков, продолжает телезвезда, Михалков сам обращался к ней с просьбой прочитать сценарий картины, показавшийся ей великим.

Обеих актрис Екатерина Андреева назвала прекрасными, но не сомневается, что Дапкунайте в первом фильме удалось создать неповторимую химию с героем Михалкова.

Накануне 58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике в ванной с лепестками роз.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Никита Михалков
Екатерина Андреева
Утомленные солнцем
Утомленные солнцем 2: Предстояние
Ингеборга Дапкунайте
Ingeborga Dapkunaite
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Выбери меня»
Выбери меня
Трейлер
Кадр из фильма «Бойся»
Бойся
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Пальма 2»
Пальма 2
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Культурная комедия»
Культурная комедия
Трейлер №2
Кадр из фильма «Подростки»
Подростки: Первая любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Ловушка»
Ловушка
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Я же говорила»
Я же говорила
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Игра киллера»
Игра киллера
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь