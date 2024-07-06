Екатерина Андреева назвала причину конфликта с Никитой Михалковым

Российская телеведущая Екатерина Андреева назвала причину своего конфликта с режиссером Никитой Михалковым. О том, как поссорилась с кинематографистом, она рассказала Светлане Бондарчук в рамках шоу «Света вокруг света».
По словам Андреевой, ей не понравилась идея Михалкова заменить Ингеборгу Дапкунайте во второй части «Утомленных солнцем» на Викторию Толстоганову.
«Я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Через его детей, через друзей, через всех кого можно», — говорит телеведущая.
Андреева считает, что режиссер не воспринял ее критику из-за своего эго.
«Он выбрал, как посчитал нужным и после этого со мной много лет не разговаривал», — сказала она.
При этом до конфликта Михалков, продолжает телезвезда, Михалков сам обращался к ней с просьбой прочитать сценарий картины, показавшийся ей великим.
Обеих актрис Екатерина Андреева назвала прекрасными, но не сомневается, что Дапкунайте в первом фильме удалось создать неповторимую химию с героем Михалкова.
Накануне 58-летняя Екатерина Андреева снялась в купальнике в ванной с лепестками роз.