Сарик Андреасян объяснил необходимость переснимать киноклассику

Сарик Андреасян

По словам Андреасяна, новые версии классических фильмов делать нужно, потому что современному поколению нужен киноязык, который они понимают. При этом старшее поколение может продолжать смотреть уже снятые фильмы.

«Ну как можно смотреть фильм, которому 100 лет, когда вы уже смотрели, я не знаю, “Властелина колец”? Ну неужели мы слепые? Мы же должны понимать, что мир изменился», — говорит режиссер.

Андреасян уверен, что современный зритель не видел, к примеру, «Александра Невского» Сергея Эйзенштейна, но с удовольствием посмотрит переснятую историю.