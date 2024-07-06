80-летний Дэнни Трехо объяснил, зачем ввязался в драку

Дэнни Трехо в фильме «Однажды в Мексике: Отчаянный 2», 2003 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Дэнни Трехо рассказал, что его спровоцировали на драку во время инцидента, произошедшего на параде в честь Дня независимости США в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.

Трехо уверен, что на него и его приятеля напали, потому что они мексиканцы. Неизвестные стали бросать в автомобиль звезды фильма «Мачете» шары с жидкостью.

«Кто-то сказал, что там была кислота, а не вода», — объяснил Трехо, зачем ввязался в драку так охотно.

Трехо в драке не пострадал, у его друга остались большие кровоподтеки на лице и руках.