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5 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: роскошная королевская драма с Джудом Лоу

Смотрим «Игру королевы» — напряженную историческую драму, впечатляющую актерскими работами Джуда Лоу и Алисии Викандер

В охваченной войнами тюдоровской Англии шестая жена короля Генриха VIII Кэтрин Парр становится регентом, пока ее муж сражается за границей. Образованная, умная и прогрессивная женщина, Кэтрин делает все, чтобы сделать страну справедливой и свободной.

Вернувшись из Франции, король, съедаемый ментальными и физическими недугами, вымещает весь свой гнев на радикалах, отправляя давнюю подругу жены, возглавляющую оппозицию, на костер. Кэтрин вынуждена жить в страхе и терпеть похоть и грубость короля, уже дважды обезглавливавшего своих супруг.

«Игра королевы» — захватывающий костюмный триллер, сражающий мощным актерским дуэтом утонченной Алисии Викандер в роли мудрой правительницы и Джуда Лоу, впечатляюще омерзительного в образе источающего зловоние короля-параноика.

История дворцовых переворотов, сплетающаяся с жесткой драмой о домашнем насилии, впечатляет искусно проработанными деталями, от убранства королевских покоев до драгоценных украшений и платьев, словно сошедших с реальных портретов героев фильма.

Игра королевы
2023/США, Великобритания18+драматриллеристорический
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