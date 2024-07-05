Фильм на вечер: роскошная королевская драма с Джудом Лоу

В охваченной войнами тюдоровской Англии шестая жена короля Генриха VIII Кэтрин Парр становится регентом, пока ее муж сражается за границей. Образованная, умная и прогрессивная женщина, Кэтрин делает все, чтобы сделать страну справедливой и свободной.

Вернувшись из Франции, король, съедаемый ментальными и физическими недугами, вымещает весь свой гнев на радикалах, отправляя давнюю подругу жены, возглавляющую оппозицию, на костер. Кэтрин вынуждена жить в страхе и терпеть похоть и грубость короля, уже дважды обезглавливавшего своих супруг.

«Игра королевы» — захватывающий костюмный триллер, сражающий мощным актерским дуэтом утонченной Алисии Викандер в роли мудрой правительницы и Джуда Лоу, впечатляюще омерзительного в образе источающего зловоние короля-параноика.