Минпросвещения опровергло данные о предложении снять ремейки советских фильмов

Там отметили, что предоставили список картин, просмотр которых, по мнению министерства, важен для патриотического воспитания детей. Вместе со списком Минпросвещения предложило рассмотреть возможность новой экранизации классических произведений с использованием современных технологий.

«Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения. Предложение также содержит идею возможной новой экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа», — говорится в сообщении пресс-службы.