Минпросвещения опровергло данные о предложении снять ремейки советских фильмов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ опровергло сообщения о своем предложении Минкультуры снять ремейки фильмов культовых советских режиссеров.
Там отметили, что предоставили список картин, просмотр которых, по мнению министерства, важен для патриотического воспитания детей. Вместе со списком Минпросвещения предложило рассмотреть возможность новой экранизации классических произведений с использованием современных технологий.
«Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения. Предложение также содержит идею возможной новой экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ предложило список из 30 советских фильмов для создания ремейков, также ведомство предлагает экранизировать 15 произведений русской литературы. Переснять, в частности, планируется фильм режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли», киноленту «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, картины «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука.